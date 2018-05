Integrantes da bancada evangélica admitem que, em um eventual governo seu, Temer terá que ter interlocução com o movimento LGBT. Disseram ao peemedebista, no entanto, que esperam ao menos que ele “não sobreponha ideologicamente a vontade de uma minoria”.

