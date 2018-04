O presidente do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE), decidiu aguardar a decisão de mérito do STF sobre a polêmica envolvendo o projeto que altera a lei das teles. Liminar do ministro Luís Roberto Barroso determina que o texto seja novamente votado pelos senadores antes da sanção.

Siga a Coluna do Estadão:

Twitter: @colunadoestadao

Facebook: facebook.com/colunadoestadao