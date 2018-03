Coluna do Estadão

O presidente do Senado, Eunício Oliveira, vai acabar com as salinhas destinadas a assessores parlamentares de ministérios. Serão acomodados num mesmo espaço, separados por divisórias.

