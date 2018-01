Eunício quer antecipar votação da LDO para quinta

O presidente do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE), vai tentar antecipar a votação da Lei das Diretrizes Orçamentárias para esta quinta-feira, 13. Se aprovada, os parlamentares entrarão oficialmente no recesso parlamentar a partir de 18 de julho. A princípio, a sessão do Congresso está convocada para segunda, 17. A determinação do presidente do Senado vai de encontro ao desejo do Palácio do Planalto, que prefere que o Congresso entre no chamado “recesso branco” para ter uma margem de manobra para votar a denúncia contra o presidente Michel Temer no plenário da Câmara ainda em julho.

