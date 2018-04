Eunício e Renan disputam vaga em aberto no TRF-5

Parte da insatisfação de Renan Calheiros com Michel Temer é por causa da vaga em aberto no TRF-5. Quando comandava o Senado, o alagoano recebeu a promessa de que seu apadrinhado seria desembargador. Agora, no entanto, o novo presidente do Senado, Eunício Oliveira, quer emplacar cria própria.

O candidato de Renan é Luciano Guimarães Mata. O de Eunício, Leonardo Henrique de Cavalcante Carvalho. Corre por fora Silvana Rescigno Guerra Barretto, apoiada pelo ex-presidente do STJ Francisco Falcão. A vaga é da advocacia. Até por isso, a candidata de Falcão tem menos chances.

