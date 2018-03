Eunício discute com Lobão pautas da CCJ

O presidente do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE), reúne-se nesta segunda-feira, 13, com o presidente da CCJ, Edison Lobão (PMDB-MA), para discutir uma agenda de votações para 2017. Eunício quer acelerar a votação da reforma da Lei de Execuções Penais, que está na CCJ e o presidente da Casa quer levar para o plenário o quanto antes. Por enquanto, projetos polêmicos como abuso de autoridade não estão no radar de Eunício, mas está no de Lobão. (Ricardo Brito)

