Esporte banca campanha publicitária da reforma da previdência

O Ministério do Esporte vai fazer as campanhas publicitárias sobre a reforma da Previdência e a prestação de contas do governo federal com R$ 16 milhões repassados pela Secretaria de Comunicação.

O extrato de contratação das duas agências responsáveis pela campanha, orçadas em R$ 27,5 milhões cada, foi publicado no Diário Oficial da União de 16 de dezembro de 2016.

A Secom diz ter transferido recursos para aproveitar saldo contratual com agências já contratadas no Esporte. A ação tem respaldo em portaria dos ministérios do Planejamento, Fazenda e CGU.

