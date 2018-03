Coluna do Estadão

Figurões do setor empresarial veem com preocupação as mudanças nas regras de renovação das concessões que estão para ser apresentadas pelo governo. O assunto é tocado pelo ministro Moreira Franco.

