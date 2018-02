Coluna do Estadão

Empresários estranharam o fato de Cuba não constar no documento do Departamento de Justiça Americano que aponta corrupção da Odebrecht em 12 países. A empreiteira construiu na ilha o Porto de Mariel.

O porto custou US$ 957 milhões, dos quais US$ 682 milhões foram financiados pelo BNDES com dinheiro público. O ex-presidente Lula incentivou o projeto.

