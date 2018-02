Coluna do Estadão

Empresários não estão animados com o envio da Reforma da Previdência para o Congresso hoje. Veem na ação um mero jogo de cena do Palácio do Planalto, por não acreditarem que o Congresso vá avançar na proposta.

