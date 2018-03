Emprego vira aposta do governo contra Lava Jato

O governo aposta todas as suas fichas na recuperação do emprego a partir do segundo semestre. Na avaliação do Planalto, é concreta a possibilidade de retomada dos postos de trabalho, o que garantiria a última etapa de consolidação do governo de Michel Temer. No mundo ideal do governo, essa melhora na economia poderá até reduzir o impacto dos desdobramentos da Operação Lava Jato, especialmente quando forem divulgadas as delações da Odebrecht. Por isso, a ordem no Planalto é manter o sangue-frio para atravessar esse período.

