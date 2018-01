Empenho de militância nas redes sociais freia apoio do PT aos favoritos no Senado e na Câmara

Coluna do Estadão

A enxurrada de mensagens contrárias nas redes sociais freou a negociação de apoio do PT aos favoritos no Senado e na Câmara. A militância avalia que o apoio repetiria erro do passado.

Militantes associam o apoio aos “golpistas” à articulação de ex-ministros petistas para salvar Eduardo Cunha no Conselho de Ética da Câmara em troca da barração do impeachment contra Dilma.

