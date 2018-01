“Emenda Lula” vira trending topics no Twitter

Coluna do Estadão

As publicações de internautas sobre a Emenda Lula, revelada pela Coluna do Estadão, levaram o assunto para os trendings topics do Twitter ao longo de todo o dia deste sábado. Vários internautas demonstraram indignação sobre o “salvo conduto a políticos”, que não poderiam ser presos oito meses antes da eleição. (Veja foto abaixo)

O relator da reforma política na Câmara dos Deputados, Vicente Cândido (PT-SP), incluiu no seu parecer dois artigos que proíbem a prisão de políticos até oito meses antes da eleição. A medida pode valer já para a eleição de 2108 se for aprovada até setembro pelo Congresso e foi apelidada de “Emenda Lula”.