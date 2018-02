Minutos antes da votação da urgência, líder do PMDB disse desconhecer pacote anticorrupção

Coluna do Estadão

Aspirante à presidência do Senado, Eunício Oliveira negou, de forma enfática, cinco minutos antes da tentativa de votação, que a Casa apreciaria o pacote de medidas contra a corrupção. O PMDB é um dos signatários do requerimento de urgência, que acabou sendo derrubado no plenário.

Antes de decidir levar o pacote de medidas para votação ao plenário do Senado, o presidente Renan Calheiros bateu de porta em porta nas 18 lideranças da Casa para tentar acordo. Convenceu a maioria, não todos.

Siga a Coluna do Estadão:

Twitter: @colunadoestadao

Facebook: facebook.com/colunadoestadao