O embaixador Marcel Biato, que ficou na geladeira no governo Dilma após a operação para retirar da Bolívia o senador Pinto Molina, volta a ocupar cargo no Itamaraty a convite do ministro das Relações Exteriores, José Serra. Ele será indicado para a Agência Nacional de Energia Atômica, em Viena, na Áustria.

