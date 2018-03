Coluna do Estadão

Os diplomatas subordinados ao embaixador Pompeu Andreucci Neto, no gabinete da Presidência, pediram para serem removidos do Palácio do Planalto. Não aguentam mais os ataques nervosos dele.

Diplomatas brincam que Pompeu é a versão masculina da ex-presidente Dilma Rousseff. Já brigou até pelo jeito que dobram guardanapos em eventos.

