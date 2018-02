Em vídeo, Kakay diz que as pessoas apoiaram as ’10 medidas’ do MP sem ler

O criminalista Antônio Carlos de Almeida Castro, o Kakay, gravou um vídeo com críticas a forma como as assinaturas para o projeto das 10 medidas contra corrupção foram arrecadadas. Kakay afirma que :”Olha como pode se abusar da boa fé do homem simples. Não se diz quais são as medidas. Falta de honestidade intelectual. Duvido que dessas um milhão de pessoas que vão assinar pelo menos 2% tenham lido quais são as medidas”.

Siga a Coluna do Estadão:

Twitter: @colunadoestadao

Facebook: facebook.com/colunadoestadao