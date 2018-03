Em um mês, Planalto trocou toda articulação política

Se confirmar a nomeação do líder do governo no Senado, Aloysio Nunes Ferreira, para o Itamaraty, o Planalto terá mudado toda a sua articulação política no último mês.

De fevereiro para cá, entraram Antônio Imbassahy (Secretaria de Governo), Aguinaldo Ribeiro (líder do governo na Câmara) e Lelo Coimbra (líder da Maioria). Se Aloysio aceitar o ministério, o senador Romero Jucá (PMDB-RR) vai para a liderança do governo no Senado.

Aloysio tem oscilado entre aceitar ou não o ministério. Ministros vão tentar convencer a mulher do tucano Aloysio Nunes (SP) a fazê-lo aceitar a pasta de Relações Exteriores.

