Em troca de votos na Previdência, bancada do NE quer medidas para aquecer economia na região

Coluna do Estadão

O Planalto já registrou o clima de insatisfação na bancada de parlamentares do Nordeste, que cobra ações políticas para aquecer a economia da região, bastante enfraquecida com a crise.

O líder do PSB, senador Fernando Bezerra (PE), procurou Michel Temer pedindo redução da taxa de juros do Fundo do Nordeste. “Quando pedirem voto a favor das reformas, certamente esse ponto será lembrado”, diz.

