Em reunião dos tucanos, João Doria declara “gratidão e lealdade” a Geraldo Alckmin

Um dos nomes citados como possível candidato do PSDB à sucessão presidencial em 2018, o prefeito de São Paulo, João Doria, aproveitou a reunião nacional do partido para declarar sua “lealdade” ao governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. O governador também é considerado como uma forte aposta tucana na corrida presidencial.

Padrinho político da candidatura de Doria, Alckmin acabou vendo o prefeito ganhar muito apoio como possível candidato. Doria ontem quis aproveitar a importância do encontro para demonstrar “gratidão” ao governador.

“Quero registrar aqui com muita clareza o meu sentimento. Eu que sou filiado ao PSDB desde 2001, mas enfrentei a minha primeira campanha agora para Prefeito da cidade de São Paulo. O primeiro registro é um comportamento indivisível entre o governador de São Paulo e o prefeito de São Paulo. Aqui, nós compomos um único pensamento, um único sentimento, uma única atitude. Atitude que tenho em relação ao governador Alckmin de gratidão e de lealdade. Porque ele foi o garantidor das prévias em São Paulo e com as prévias fui eleito. E das prévias fomos à campanha aquecidos pelo posicionamento democrático do PSDB dentro da capital de São Paulo”, afirmou Doria, em discurso feito na reunião reservada do PSDB.