Em protesto contra a permanência de Eduardo Cunha na presidência da Câmara, líderes de PT, PC do B, Rede e PSOL não participaram da reunião de ontem do colégio de líderes. As siglas entendem que Cunha não tem legitimidade para ficar no cargo. A rebelião foi articulada por José Guimarães (PT-CE), líder do governo.