Em parque gerido pelo governo, visitantes limpam pés em tapete ‘Temer golpista’

Atualizada às 13h33

Em uma sala de exposição do Parque Lage, localizado na zona sul do Rio, visitantes limpam os pés em um tapete vermelho com o rosto de Temer e a palavra ‘golpista’.

O Parque Lage faz parte do Parque Nacional da Tijuca, sob a administração do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, órgão do governo federal.

O Instituto Chico Mendes informou, nesta quinta-feira, que o Parque Lage encontra-se sob total responsabilidade da Secretaria de Cultura do Estado do Rio de Janeiro. O órgão federal não fez nenhum comentário sobre o uso do tapete com a imagem de Temer associada a palavra golpista.

“O Parque Lage encontra-se cedido ao Estado do Rio de Janeiro, desde 20 de junho de 2009, após celebração do Termo de Cessão de Uso Gratuito entre o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – ICMBio e o Estado do Rio de Janeiro. Hoje, o prédio tombado pelo IPHAN funciona como sede da Escola de Artes Visuais, vinculada à Secretaria de Cultura do Estado do Rio de Janeiro”.

