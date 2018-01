Coluna do Estadão

Ao lado do vice Bruno Covas, o prefeito de São Paulo, João Doria, faz nova inspeção de limpeza no Casa de Cultura Municipal do Butantã e descobre o local cheio de lixo.

