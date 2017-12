Em meio à polêmica sobre fim da CGU, Padilha recebe categoria

Em meio à polêmica entre governo e servidores descontentes com a extinção da Controladoria-Geral da União (CGU), o ministro Eliseu Padilha (Casa Civil) reúne -se nesta tarde com o presidente do sindicato da categoria, Rudinei Marques.

O encontro está previsto para as 14h30, pouco depois da posse de Torquato Jardim como ministro da Transparência, Fiscalização e Controle, pasta criada em substituição à CGU. A associação de servidores quer retomar o nome CGU e a vinculação do órgão à Presidência da República. Fontes dizem que o governo nem pensa nisso.

Nesta tarde, Padilha também receberá dirigentes das agências reguladoras. O governo quer fortalecer esses órgãos.