Em meio a crise política, Temer recebe nesta terça o ‘delator’ do Mensalão, Roberto Jefferson

Em meio a crise política causada pela delação da Odebrecht, o presidente Michel Temer recebe nesta terça-feira o presidente nacional do PTB e “delator” do Mensalão em 2005, Roberto Jefferson. Junto de Jefferson, estará sua filha, a deputada federal Cristiane Brasil.

Jefferson foi condenado a 7 anos e 14 dias por participação no Mensalão e teve a pena perdoada pelo STF no ano passado. Ele planeja disputar as eleições de 2018 como deputado federal por São Paulo. O encontro acontece às 17h, no Palácio do Planalto.

