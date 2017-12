Em jantar com Temer, ministro e deputado cantam com Sérgio Reis

Nem só de política são feitos os encontros em Brasília. No jantar promovido ontem à noite pela bancada do PSB para o presidente em exercício, Michel Temer, o ministro Eliseu Padilha (Casa Civil) e o deputado Carlos Marun (PMDB-MS) juntaram-se ao deputado/cantor Sérgio Reis (PRB-SP) e fizeram um pocket show para os convidados.

No repertório, “Chalana”, “Ronda”, “Nervos de aço” e “Menino da porteira”.

“Atendemos a pedidos”, disse Marun.

De acordo com um dos presentes, “Ronda”, de Paulo Vanzolini, foi executada “em homenagem ao Temer”, já que se passa em São Paulo.

Bem, mas o encontro não foi só de música. Segundo um deputado do PSB, Temer chegou por volta das 22h30. Agradeceu aos deputados pelas votações no Câmara, se disse aberto ao diálogo e afirmou precisar de apoio no Congresso. O presidente em exercício também disse estar “muito feliz”, de acordo com o parlamentar.

No jantar, Temer disse também que sua primeira viagem oficial será ao Nordeste para visita a obras da transposição. No Palácio do Planalto, assessores do presidente já haviam dito que essa viagem deve mesmo acontecer e a previsão é que aconteça até o final de julho.