A roda de viola aconteceu na noite de quinta-feira, 2, em jantar da bancada do PSB com o presidente em exercício, Michel Temer, na casa do deputado Heráclito Fortes (PI), em Brasília.

