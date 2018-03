Em encontro no Paraguai, Blairo diz que o ‘Brasil tinha chegado ao fundo do poço’

O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, aproveitou a reunião do Conselho Agropecuário do Sul, no Paraguai, para fazer defesa das mudanças que ocorreram no Brasil.

Para os colegas sul-americanos, abriu o verbo. “Temos problemas que muitos acham que são de ordem política, mas, na verdade, são de polícia. E polícia se resolve na polícia.”

Questionado pelos parceiros continentais sobre as mudanças na economia brasileira, Blairo foi sincero ao falar como o governo encontrou o País: “Eu diria que chegamos ao fundo do poço”, afirmou.

