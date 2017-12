Em carta, Temer agradece “amizade fraternal” de Imbassahy

Ao aceitar o pedido de demissão do ministro Antonio Imbassahy da Secretaria de Governo, o presidente Michel Temer agradeceu sua “amizade fraternal que surgiu ao longo desse fértil período de convivência”.

Leia a íntegra:

Prezado Ministro Imbassahy,

Recebi sua carta pedindo exoneração do cargo que foi grandiosamente ocupado pelo prezado

amigo.

Sou-lhe grato. Pelo que fez pelo nosso governo e pelo País. Os momentos difíceis a que você

alude na carta foram enfrentados todos por mim, mas com seu apoio permanente. A sua

ponderação, o seu equilíbrio e a sua firmeza foram fundamentais para que não só

atravessássemos momentos delicados, mas especialmente porque o Brasil não parou.

Eu, o Governo e o País devemos muito a você.

O meu prazer por tê-lo tido como companheiro de jornada foi duplo: primeiro, pelas razões a

que já aludi, mas em segundo lugar, e não menos importante, pela amizade fraternal que

surgiu ao longo desse fértil período de convivência.

Sei que, no Parlamento, continuará a defender os interesses do Brasil

Fraterno abraço do

MICHEL TEMER

Presidente da República Federativa do Brasil

(Naira Trindade)