Em carta, Rosso sugere candidatura à presidência da Câmara em 2017

O líder do PSD na Câmara, Rogério Rosso, enviou carta para alguns parlamentares na última terça-feira, 1, tratando da eleição para a presidência da Câmara no próximo ano. O deputado não declara abertamente sua candidatura, mas se coloca como tal ao defender várias medidas para o comando da Casa.

“Sabemos que os próximos anos serão ainda mais desafiadores. A coragem para mudar, modernizar e enfrentar as adversidades deverá estar presente e a valorização da ação parlamentar deve ser uma constante”, afirma no documento. Rosso também sugere um trabalho em conjunto com os deputados: “Tenho certeza de que Vossa Excelência carrega as mesmas preocupações que as minhas neste momento e que juntos saberemos construir os melhores caminhos do entendimento, do diálogo e da conciliação em prol do povo brasileiro”.

A disputa está acirrada e já tem provocado cisões entre os partidos. (Andreza Matais)

Leia a íntegra da Carta: