O ministro Herman Benjamin, relator do processo que pode cassar a chapa Dilma-Temer, reclamou do vazamento do depoimento de Marcelo Odebrecht. A queixa foi feita anteontem, em audiência para ouvir outros executivos da companhia.

Herman Benjamin chegou a ameaçar determinar busca e apreensão nos celulares dos presentes para identificar a origem dos vazamentos.

