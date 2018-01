Em ato no Maranhão, governador Flávio Dino cai e leva secretários

Coluna do Estadão

O governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), caiu e levou junto secretários de Estado ao se sentar para participar de uma cerimônia na última quinta-feira, em São Luís. Um vídeo divulgado pela imprensa local mostra o governador cumprimentando aliados e convidados. Na sequência, o Flávio Dino se senta, mas a cadeira tomba derrubando todos da fileira. A queda ocorreu durante a assinatura de um ato para a construção de escolas de tempo integral em 17 cidades do Maranhão.

À Coluna, o governador brincou com a situação alegando que “a longarina de três lugares caiu, mas o governo continua bem firme de pé”, disse. O governador alegou ainda que ninguém se machucou e debocha que “pode ter sido uma sabotagem sarneysista”. “Lutar contra o sarneysismo implica enfrentar várias forças ocultas”, brinca. Dino defendeu ainda não estar acima do peso. “Estão me difamando dizendo que foi excesso de peso. Não foi, não neste caso. Um pequeno incidente, ínfimo perto de tantas tragédias reais”, criticou. (Naira Trindade)