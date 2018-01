O PMDB divulga nesta quinta-feira, 16, uma série de inserções partidárias que atacam o que consideram “trama para tirar o presidente Michel Temer do poder”. São 11 peças de 30 segundos que serão veiculadas em rede de cadeia nacional a partir de hoje. Além de Temer, senadores e deputados do partido protagonizam nos vídeos. As inserções enfatizam também a “retomada da economia” defendida pela legenda. Assista aos vídeos:

