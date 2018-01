Coluna do Estadão

O senador Elmano Férrer (PTB-PI) bateu no gabinete de Eunício Oliveira (PMDB-CE), na sexta, para acertar a filiação ao PMDB. Favorito à presidência, Eunício já conta com apoio dele na bancada. (Isabela Bonfim)

