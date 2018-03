Coluna do Estadão

À espera do fim do sigilo dos processos da Lava Jato no STF, o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, reforçou sua equipe de defesa. Contratou Daniel Gerber, que advogou para o doleiro Lúcio Funaro, preso na Lava Jato.

