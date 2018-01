Eleições no Congresso fortalecem o governo

A menos que haja uma reviravolta, o Congresso vai eleger esta semana Rodrigo Maia e Eunício Oliveira presidentes da Câmara e do Senado, respectivamente. Será importante vitória para o Planalto, já que ambos são alinhados ao presidente Michel Temer. Com isso, Temer garante blindagem política no Congresso, algo que Dilma Rousseff não teve e acabou vendo Eduardo Cunha aprovar projetos prejudiciais ao governo. Assim, Temer terá a cúpula do Congresso trabalhando para votar as estratégicas reformas previdenciária e trabalhista.

