Eleições gerais custariam quase R$ 700 milhões

A realização de eleições gerais no País em 2016 chegaria a custar quase R$ 700 milhões aos cofres públicos. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) calcula o gasto baseado no número de eleitores levando em conta que cada voto custa, em média, R$ 4,80.

Os dados mais recentes do TSE informam que, em março de 2016, o Brasil tinha 145.537.177 eleitores. Esse número deve crescer na próxima contagem, que será feita depois de 4 de maio, prazo final para novas inscrições.

