Eduardo Cunha ligou para o ministro da Indústria e Comércio Marcos Pereira pedindo o voto de Tia Eron. “Não é comigo”, ouviu como resposta.

Pereira é presidente licenciado do PRB, partido da deputada. Ela é voto decisivo no Conselho de Ética, que vai definir hoje sobre o processo de cassação de Cunha.

