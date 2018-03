EBC negocia utilizar conteúdo produzido pela Globo

Atualizada às 16h46

A EBC decidiu comprar conteúdo da TV Globo, retomando uma política abandonada na gestão petista. Justifica que a programação é mais barata e de qualidade.

O presidente da EBC, Laerte Rimoli, esteve no Rio para encontro na emissora.

A assessoria da EBC esclareceu hoje que as negociações com a Fundação Roberto Marinho não incluem compra de conteúdo, mas parcerias, que não envolvam recursos financeiros. “Há a possibilidade de a EBC fechar com a Fundação acordo de cooperação que possibilite o compartilhamento de produtos. A EBC tem interesse, particularmente, veicular programas de interesse público e não comercial, que se enquadrem no escopo da TV Brasil, a exemplo de produções exibidas pela TV Futura. Já houve uma reunião, no Rio, entre a empresa e a fundação para discutir o acordo. Um segundo encontro será realizado na próxima semana”, disse em nota.

