A página da EBC (Empresa Brasil de Comunicação), do governo federal, diz que Raul Jungmann é do PP, partido conservador. O ministro da Defesa, contudo, está no outro extremo. É filiado ao PPS, ex-Partido Comunista.

