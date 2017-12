“Nosso governo cometeu erros”, diz Jaques Wagner

Ex-ministro da Casa Civil do, Jaques Wagner admitiu erros do governo Dilma Rousseff na condução econômica e política do País. Em publicação na manhã desta terça-feira, 28, em seu Twitter, o petista fez o mea culpa e aproveitou para criticar o PMDB e o presidente em exercício, Michel Temer.

“É importante reconhecer que nosso governo cometeu erros. Erramos na condução da economia e na condução da política”, afirmou Jaques Wagner antes de direcionar suas críticas aos ex-aliados peemedebistas.

“Nenhum desses erros, no entanto, foi maior do que o de ter feito aliança com o grupo político que se encontra no poder”, disse o petista. “Quando firmamos a aliança com o PMDB, jamais imaginávamos que estaríamos nos unindo a um vice traidor e usurpador. Jamais poderíamos imaginar que estaríamos nos aliando a um grupo que se revelou o que há de mais conservador na política brasileira”, afirmou Jaques Wagner.