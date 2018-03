Coluna do Estadão

“É fundamental que no planejamento operacional da ocupação de nossas ruas pelo Exército Brasileiro, o interior do nosso Estado seja priorizado assim como nossa região metropolitana”, avaliou o senador Ricardo Ferraço (PSDB-ES) sobre a crise de segurança no Espírito Santo.

Siga a Coluna do Estadão:

Twitter: @colunadoestadao

Facebook: facebook.com/colunadoestadao