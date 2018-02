Coluna do Estadão

Até minutos antes de apresentar o pacote econômico, o Ministério do Planejamento pretendia mostrar 12 medidas. Duas caíram de última hora, sendo uma delas a do saque de valores do FGTS.

