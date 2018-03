A nomeação de Tarcisio Vieira de Carvalho para a vaga da ministra Luciana Lóssio no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) será publicada nesta quinta-feira (20) no Diário Oficial da União. O mandado de Lóssio se encerra no dia 5 de maio. Carvalho vai participar do julgamento do processo que pode cassar o mandato do presidente Michel Temer e punir a ex-presidente Dilma Rousseff foi crime eleitoral. O julgamento está suspenso.

