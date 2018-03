Doria vence prévias e será o candidato do PSDB ao governo de São Paulo

O prefeito de São Paulo, João Doria, foi escolhido neste domingo candidato do PSDB ao governo do Estado. O tucano venceu, até mesmo, com os votos de Pindamonhangaba, cidade do governador Geraldo Alckmin. Ele recebeu 11.993 votos no total.

Doria fará um discurso no qual irá enaltecer o processo das prévias e buscar a unidade com seus colegas de partido. Com a decisão, Doria irá renunciar ao comando do município, que passará a ser administrado em abril por Bruno Covas (PSDB), seu vice.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

(Pedro Venceslau e Andreza Matais)