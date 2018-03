Doria quer tucanos com discurso de gestores

Principal nome do encontro de prefeitos eleitos do PSDB, que ocorre hoje em São Paulo, João Doria vai propor que os administradores tucanos adotem a marca gerencial como prioridade. Esse discurso reproduz a estratégia que garantiu sua vitória no primeiro turno. “É importante que priorizem gestão, montem equipes fortes e fixem metas com prazo de execução”, diz. Num momento de rejeição aos políticos tradicionais, existe a expectativa no PSDB de que a marca gerencial garanta ao partido posição vantajosa na corrida presidencial de 2018.

