Doria começa a distribuir brindes de suas ‘fantasias’ para moradores

Orgulhoso de sua popularidade, Doria começou a distribuir ‘brindes’ a seus admiradores. Após participar, no domingo, de mais um mutirão de calçadas em Parelheiros, extremo sul da cidade, o tucano entregou a uma moradora do bairro as luvas que havia usado para cimentar a calçada de uma creche. Falou que era para a mulher presentear um trabalhador da região, no melhor estilo ‘astro de rock’. (Adriana Ferraz)

