O prefeito de São Paulo, João Doria, aproveitou o almoço realizado pelo Lide com a presença do governador Geraldo Alckmin para declarar apoio à candidatura do colega tucano à presidência da República. O prefeito pediu a palavra e, mesmo não sendo um dos palestrantes, afastou boatos de que poderia disputar o cargo em 2018. (Gustavo Zucchi)