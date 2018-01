Coluna do Estadão

Internada no Sírio Libanês, em São Paulo, a ex-primeira-dama Marisa Letícia passou por um segundo procedimento no cérebro poucas horas depois do primeiro para estancar o sangramento.

