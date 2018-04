Diretório estadual do PT confirma apoio para tucano em eleição na Assembleia de SP

O diretório estadual do PT aprovou na noite desta segunda-feira o apoio ao tucano Cauê Macris na disputa pela presidência da Assembleia Legislativa de São Paulo. Por 42 votos a 8, o partido irá votar em Macris na eleição marcada para próxima quarta-feira.

O posicionamento do PT veio em meio a muita polêmica. Uma ala do partido na Alesp, representada pelos deputados João Paulo Rillo, José Américo e Carlos Neder, articulou a militância para tentar impedir que o partido votasse no candidato do PSDB.

O apoio vem em troca da manutenção do partido na 1ª secretaria da Assembleia. Com isso Macris, que já tinha o apoio da maioria dos deputados, irá ter uma eleição ainda mais tranquila no dia 15.

